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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli yakalandı

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait cay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Pişkin'i öldüren şüpheli Erkan Baykut (24) yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi.

Pişkin'in bıçaklandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Erkan Baykut (24) yakalanırken, olayda kullandığı bıçak ve kıyafetlerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. 

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