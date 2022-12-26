Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yaralı
Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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