Diyarbakır'da yöresel yemek yarışması yapıldı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı ile Dicle Üniversitesi (DÜ) Aşçılık Programı iş birliği ile düzenlenen ve DÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünden 220 öğrencinin katıldığı yarışmada eleme sonucunda 10 yarışmacı bu kez birincilik için yarıştı.

Tarihi Sur ilçesinde bulunan Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen finalde, jüride yer alan Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtım Derneği Başkanı Ekin Ensarioğlu ve Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisyeni Müjde Ok, hazırlanan yöresel yemekleri tattı.

Zorlu bir tadım sürecinin ardından Neşe Ensarioğlu "Duvaklı pilav" ile birinci, Zilan Şan "Kibe mumbar" ile ikinci, Kübra Güner "Keşkek yatağında eşkene" yemeğiyle üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini ve belgelerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş verdi.

Birinciliği elde eden Neşe Ensarioğlu, "Mutlu ve heyecanlıyım. Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini tanıtmak için daha çok çalışacağız. Duvaklı pilav Diyarbakır'da gelinin düğünde duvak açması esnasında yapılan bir yemek." dedi.