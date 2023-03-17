Diyarbakır'da yıkım kararı alınan yapılar yıkılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

24 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları kapsamında Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi A, C ve D blokta yıkım çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 2 metruk yapı ile Dokuzçeltik Mahallesi'nde yer alan bir metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar ilçesinde ise yıkım kararı verilen 10 yapıda ekipler, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Çarkanat 18, Akar 1, Taş, Yalman 4, Kaymaz 4, Menekşe, Çelebi 5, Barış 2 apartmanlarında yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten ekipler, ayrıca ilçede bulunan 2 metruk yapının da yıkımını gerçekleştirecek.

Yıkımı tamamlanan yapılardan çıkan molozlar, Dokuzçeltik Mahallesi'nde bulunan hafriyat depolama alanına taşınıyor.

Öte yandan, depremin ardından hasar alan ve vatandaşlar için tehlike arz eden minareler de yıkılıyor.

Bağlar ilçesinde Yenihal Cami ile Yenişehir ilçesinde bulunan Köy Hizmetleri Cami minareleri ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.