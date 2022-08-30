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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha indirildiğini ve gençlerin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Ergani yolunda durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve araçlardaki 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

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