Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha indirildiğini ve gençlerin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.
Ergani yolunda durdurulan 2 araçta 431 kilogram esrar ele geçirildiğini ve araçlardaki 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.
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