Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Diyarbakır’da, sabah saatlerinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonları kapsamından Diyarbakır merkez ve merkez ilçelerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yapıldı.

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

İHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak evler didik didik arandı.

HDP'Lİ VEKİLİN BABASI GÖZALTINDA

Yapılan operasyonda aralarından HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’ın da olduğu çok sayıda HDP’li ve BDP’li gözaltına alındı.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILACAK

Gözaltına alınanlar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, operasyonla ilgili olarak kamuoyuna daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi.