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Diyarbakır'da orman yangını çıktı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin kırsal Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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