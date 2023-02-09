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Diyarbakır'da kritik bekleyiş devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardan birinin enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Karabük UMKE, 112 ve AFAD ekipleri, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanında 71. saatte enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Enkaz altında 4 kişinin sağlıklı olduğu ve temas kurulduğu bildirildi. 

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