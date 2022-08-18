Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı kendilerini savunmayı öğreniyor!

Kadına yönelik artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'in hayata geçirdiği proje ile mahalledeki genç kızlar ve kadınlar temel düzeyde yakın savunma eğitimi alıyor.

Her hafta evlerinden Bağlar Belediyesinin tahsis ettiği araçla alınarak ilçede eğitimin verildiği spor salonuna götürülen kadınlar Ulusal Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul görevlisi Mücahit Yılmaz ve uzman eğitmenlerden yakın savunma tekniklerini öğreniyor.

Üç haftada 60 kadının eğitim aldığı proje ile mahalledeki tüm kadınlara ulaşılması hedefleniyor.

Muhtar Demir, gazetecilere, kadınların zaman zaman şiddete, hırsızlığa ve tacize maruz kaldığını belirterek kadın muhtar olarak kendilerini savunmaları amacıyla onlar için bir proje uyguladığını söyledi.

Mahalledeki kadınları muhtarlığa davet ederek muhtemel şiddet ve kapkaç gibi durumlara karşı bilgilendirme yaptığını anlatan Demir, "'Böyle şeylere maruz kalıyor musunuz?' diyorum, onlar da 'evet' diyor. 'Böyle bir organizasyonumuz var, dahil olmak ister misiniz?' diyorum. İstiyorlar. İsimlerini alıp liste haline getiriyoruz. Kademe kademe çağırıyoruz." dedi.

Eğitim hem kolay hem keyifli hem de etkili

Ulusal Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul görevlisi Yılmaz, kadınlara olası bir tehlike anında kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrettiklerini aktardı.

Kadınlara teknik ve taktikleri hem teorik hem de pratik olarak anlattıklarını dile getiren Yılmaz şöyle devam etti:

"Eğitim hem kolay hem keyifli hem de etkili. Vücudun bazı bölgelerini kullanarak her durum ve koşulda kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya yönelik tasarlanmış dünyanın en iyi programları bunlar. Kadınlar bu eğitimle tanıştıklarında çok daha mutlu oluyor ve daha fazla katılım sağlamak istiyorlar. Kendilerini nasıl savunabileceklerini öğreniyorlar. Bu da onları çok mutlu ediyor."

Önceden kendimi koruyamıyordum

Kursiyerlerden Şenay Uruçtekin, kendisini hem şiddete hem de kapkaça karşı koruyabilmek için savunma eğitimine katıldığını söyledi.

Uruçtekin, "Önceden şiddete maruz kaldım. Bu nedenle kursa katıldım. Önceden kendimi koruyamıyordum, bu kadar güçlü değildim. Ama şu an kendimi ve çocuklarımı koruyabilecek güçteyim. Eğitim çok faydalı geçti. Bu eğitim Diyarbakır'daki kadınlar için çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

Nurgül Durmaz da kadınların olumsuz durumlarla karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu, bu nedenle eğitim almaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tüm kadınların kendilerini savunmayı öğrenmesi gerektiğini anlatan Durmaz, "Buraya gelmeden önce kendimi savunmayı çok bilmiyordum. Ama geldiğimde çok basit tekniklerle çok basit şekilde kendimi savunmayı öğrendim." diye konuştu.