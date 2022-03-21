Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliğinde polise saldıran gruba müdahale edildi

Merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için 7, alanda da 20 kontrol noktası oluşturuldu. 7 bin polisin görevlendirildiği alanda İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da incelemelerde bulundu.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar, polis noktasında üst araması yapılarak alana alındı.

Etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'li milletvekilleri, CHP İl Başkanı Gönül Özel ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte terör suçundan hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ile terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu.

Müzik yayını yapılan etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

- Cezaevindeki HDP'lileri selamladı

Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmaya terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde olan HDP'lileri selamlayarak başladı.

"Nevruz diriliştir, umuttur, kardeşliktir, barıştır, cesarettir." diyen Buldan, nevruzun bu kadim topraklarda yüzyıllardır kutlanan bir bayram olduğunu belirtti.

Buldan, şöyle konuştu:

"Sizler bir kez daha nevruzda hiç kimseye boyun eğmediğinizi gösterdiniz ve bir tarih yazdınız. Bu tarih elbette ki demokrasinin, barışın, adaletin yol haritasıdır. İşte bu yol haritasına hep birlikte sahip çıkacağımızı ve asla adaletten, barıştan, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi sizler bir kez daha bugün ilan ettiniz. Barışta eşit, ortak ve onurlu yaşamda sonuna kadar kararlı olduğunuzu bir kez daha dünyaya, Türkiye halklarına gösterdiniz. Herkes bu meydana iyi baksın, bu meydandan verilen mesajları iyi anlasın, iyi okusun."

Herkesin bayramını kutladığını ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Bugün bu meydanlar, Selahaddinlerin, Figenlerin, Gültenlerin, Sebahatlerin cezaevlerinde olmasına karşı çıkmaların teyididir. Bugün bu meydanlar Sayın Öcalan'a uygulanan tecridi kabul etmediğimizin teyididir. Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak barışın ne kadar önemli, ne kadar elzem olduğunu, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir gerçeği olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz."

- "Ukrayna savaşı bizlere bir kez daha barışın aciliyetini göstermiştir"

Ukrayna'da devam eden savaşa değinen Buldan, "Ukrayna savaşı bizlere bir kez daha barışın aciliyetini göstermiştir, göstermeye devam ediyor. İşte bunun için HDP olarak diyoruz ki büyük barışlara ihtiyaç var. Büyük barışlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde hayata geçmek zorundadır." diye konuştu.

- Terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Bariyerleri aşarak sahnenin önüne geçen gruba uyarıda bulunuldu.

Polise taş ve pet şişe atanlara müdahale edildi.

Atılan taşlardan dolayı bazı polisler yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.