Diyarbakır'da hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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