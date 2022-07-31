AjansHaber.com.tr Gündem Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 1021 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1021 personel ve 62 operasyonel timin görev aldığı operasyonun ilk gününde, Lice ilçesinin Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada arama gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir, 110 bin kök skunk, 123 kilo 500 gram kubar, 30 kilo 250 gram toz esrar ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Şarkı söylediği eğlence mekanında öldürüldü
Togg'un deneme üretimine başlandı
Bakan Bilgin'den EYT mesajı!
Güngören saldırısı faili etkisiz hale getirildi
Alman mevkidaşı ile basın toplantısında konuştu
Muharrem ayı ne zaman başlıyor
Bakanlık'tan, "Gaziantep otoyolu" açıklaması!