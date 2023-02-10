Diyarbakır'da enkaz altında kalan anne ve oğlu, 101 saat sonra kurtarıldı!

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.

Depremin 101. saatinde enkaz altından çıkarılan anne ve oğlu, yaşama günlerce birlikte tutundu. Alkışlar ve gözyaşları eşliğinde enkazdan çıkarılan anne ve oğlu hastaneye sevk edildi.