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Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan 9 katlı binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da çökme riski bulunan binanın yıkımı başladı.

Merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı bölümleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yanındaki iki binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde hasarlı binanın yıkımına başlandı.

 

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