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Diyarbakır’da aileler arasında çıkan silahlı kavga böyle görüntülendi!

Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan tutuklanan M.M.D.’nin ardından, adli kontrolle serbest bırakılan P.G. de güvenlik kameralarından elde edilen yeni delillerle tekrar gözaltına alındı. İşte o kavganın görüntüleri..

Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan tutuklanan M.M.D.’nin ardından, adli kontrolle serbest bırakılan P.G. de güvenlik kameralarından elde edilen yeni delillerle tekrar gözaltına alındı. P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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