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Diyarbakır'da 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesi'nde M.K.A'ya ait çiftlikte kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çiftlikte yapılan aramada, 3 yakıt tankı içerisinde 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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