Diyarbakır'da 121 kilogram esrar ele geçirildi!

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, amaçlı bölgede operasyon başlatıldı.

Özellikle operasyon bölgesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda, Kocaköy ilçesinin Gözebaşı Mahallesi ve Hazro ilçesinin Teknebaşı Mahallesi kırsalında yüklü miktarda esrar ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla başlatılan çalışmada Jandarma timleri, toplamda 121 kilogram kubar esrar ele geçirdi.