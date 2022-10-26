Diyarbakır Cezaevi'nde: Hücremi gördüm!
Diyarbakır Cezaevi'nin bıraktığı travmaların ardından cezaevi, müzeye dönüştürülüyor. Adalet Bakanı Bozdağ cezaevine kilit vurarak anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti. Anahtar teslimi sırasında bir isim daha oradaydı, 41 yıl önce parmaklıkların ardında olan, Orhan Miroğlu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözünü vermişti ve bunun üzerine geçtiğimiz günlerde cezaevi kapısına kilit vuruldu ve müzeye dönüştürülüyor. Cezaevi kütüphane, sanat ve gösteri alanlarıyla hizmet verecek bir kültür merkezine dönüşüyor. Hafıza müzesi olarak ziyaretçilere açılıyor.
Bir dönem uygulanan işkence yöntemleri yüzünden cezaevine cehennem, gardiyanlarına ise zebani deniliyordu. Diyarbakır Cezaevi'nde, 1988'e kadar, 43 insan hayatını kaybetti. Yüzlerce insan işkence gördü, akıl sağlığını yitirenler oldu. Sağlığı büyük oranda bozulmuş olanlar oldu. Mağduriyetler hala sürüyor...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevinin kapısına kilit vurdu.
Bakan Bekir Bozdağ, kilidin anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti.