Diyarbakır Cezaevi'nde: Hücremi gördüm!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözünü vermişti ve bunun üzerine geçtiğimiz günlerde cezaevi kapısına kilit vuruldu ve müzeye dönüştürülüyor. Cezaevi kütüphane, sanat ve gösteri alanlarıyla hizmet verecek bir kültür merkezine dönüşüyor. Hafıza müzesi olarak ziyaretçilere açılıyor.