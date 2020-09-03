Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti birinci yılında

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire annenin mücadelesi, benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine her geçen gün katılan aile sayısı yükselirken, eylem birinci yılını doldurdu.

Aileler, HDP'lilerin hakaret ve tacizlerine rağmen nöbeti bırakmadı

Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemi yapan aileler, yaz, kış, kar, yağmur, koronavirüs salgını ve tehditlere rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi.

Anne babaların evlat nöbeti HDP'liler tarafından çoğu kez engellenmeye çalışıldı.

HDP'li yöneticilerin taciz ve tehditlerine maruz kaldılar, milletvekilleri parti binasına girerken ailelere hakaret etti. Ancak anneler çocuklarını almakta kararlıydı. Bütün tehditlere rağmen bekleyişlerini sürdürdüler.

15 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu sonuç vermeye başladı. PKK'dan kaçmayı başaranlar güvenlik güçlerine teslim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları hız kazandı. Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 15 aile, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Şehit yakınları, siyasiler, sivil toplum kuruluşları bir an olsun aileleri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Diyarbakır annelerini yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

Dört gün süren oturma eyleminin ardından evladına kavuşan anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019'da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e sarıldı.

Eyleme katılan annelerden Hüsniye Kaya'ya ise müjdeli haber 26 Aralık 2019'da verildi. Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına hasret kalan Kaya, 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve teslim olan kızı Mekiye'yi bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 10 Ocak 2020'de İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.