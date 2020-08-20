"Ben eline kalem vereceğime onlar silah verdiler"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 353. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Bir anne olarak yüreğinin yandığını belirten Övünç, "Kış geldi geçti, hastalık geldi buradan kalkmadık. Oğlumu almadan da gitmeyeceğim. İki oğlumu ve eşimi Van'da bırakıp geldim. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler." diye konuştu.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen anne Necibe Çifçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü anımsattı.

HDP il binası önünde 353 gündür evlat mücadelesine devam ettiklerini anlatan Çifçi, "Yaz, kış, yağmur, çamur demeden buradayız. İki evladımı da benden kopardılar. Oğlum mağaralarda mahkum kalmış durumda. Aç, susuz, taşların üzerinde yatırıyorlar. Onun eline kalem vereceğime onlar silah verdiler." ifadelerini kullandı.