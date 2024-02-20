Diyanet'ten 'Feyza Altun' hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından 'şeriat' paylaşımı yapan avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, "ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği" iddia edildi.

Altun'un paylaşımlarının, "Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu" öne sürülen dilekçede, paylaşımın "tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı" öne sürüldü.

Dilekçede, Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.