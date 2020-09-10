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Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunlarını hedef aldı. Mütercimler'in nefret söylemi kısa sürede tepki topladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlatmıştı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı da Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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