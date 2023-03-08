Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Hac kuraları açıklandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2023 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucu kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 83 bin 430 kişi, sonuçları saat 22.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek.

Türkiye'de 2 milyon 426 bin 114 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. Hacı adaylarının heyecanla beklediği kura çekildi. Bu yıl 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gidecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.



Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Yüz binlerce hacı adayının merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çekildi. Türkiye için bu yıl 83 bin 430 kontenjan ayrıldı. Kuraya 2 milyon 426 bin 114 kişi katıldı.

Hac kurasında isimleri çıkanların Mayıs ayından itibaren kutsal topraklara yolculuğu başlayacak. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.