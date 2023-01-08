Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kontenjanı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'deki Türklerle bir araya geldi.
Bu arada, 2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Erbaş, umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız'' dedi.
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