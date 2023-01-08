Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kontenjanı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'deki Türklerle bir araya geldi.

Bu arada, 2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Erbaş, umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız'' dedi.