Diyabet takibinde yeni dönem

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cesur, Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Alper Sönmez, Doç. Dr. Cüneyd Anıl, Diyetisyen Evrim Güngör ve Diyabet Hemşiresi Esin Ceylan konuşmacı olarak yer aldı. Alanında uzman konuşmacılar Türkiye’de diyabet ve diyabet takibinde teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde yaklaşık 8 buçuk milyon erişkin diyabetli

Prof. Dr. Alper Sönmez, diyabet hastalığının ülkemizin en önemli sağlık sorunundan biri olduğunu vurgulayarak “Tip-2 diyabet Türkiye’nin ve dünyanın yüzde 90-95’inde görülen bir hastalıktır. Yüzde 10-15’lik bir kısımda da Tip-1 diyabet görülmektedir. Maalesef ki Türkiye diyabet hastalığında lider konumunda. Ülkemizde yaşayan yaklaşık 8,5 milyon erişkinin diyabetli. Bunlar bildiklerimiz bir de bilmediklerimiz var. Yaş ilerledikçe diyabet görülme sıklığı artar. Türkiye’de toplum bazında görülme oranı 9 kişide 1 kişi, erişkin yaşla birlikte de her 6 kişide 1 kişi görülmektedir” diye konuştu.

Diyabetin çok su içme ve idrara çıkma, ağız kuruluğu, uyku hali bazen ise görme problemleri gibi belirtiler gösterebileceğini aktaran Prof. Dr. Mustafa Cesur ise “Bunlar diyabetin en önemli belirtileridir. Ancak bu belirtiler olmadan diyabeti tespit etmek çok daha önemli. Bu yüzden diyabetin belirti göstermeden teşhis ve tedavi edilmesi önemlidir” diye konuştu.

Diyabette kan şekeri takibi önemli

Diyabetin yakın takip edilmesi gereken bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mustafa Cesur, “İzlemlerde kan şekeri ne kadar yakın takip edilirse düşüklükler ve yükseklikler ortaya çıkar ve tedaviye müdahil edilerek tedavinin daha iyi gitmesi sağlanabilir. Diyabette özellikle kan şekeri ve tansiyon takibinin yapılmasını öneriyoruz. Tabii bunu yaparken ölçümlerin sıklığı ve bu ölçümlerde oluşabilecek problemleri diyabet hemşiresiyle ve hekimle paylaşarak gerekli düzenlemeleri, değişiklikleri yapmak oldukça önemli”

Diyabet takibinde yeni dönem

Diyabet takibindeki güncel gelişmelerden bahseden Cesur sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden polikliniğe gelen diyabetli hastanın kan şekerini ve kolesterol gibi diğer parametrelerini öğrenirdik ve hastanın tedavilerini düzenler gönderirdik. Hasta 3 ya da 6 ay sonra tekrar geldiğinde o aradaki süredeki değişiklikleri çok acil bir durum olmadığı sürece göremezdik. Bunun eksikliğini giderebilmek için günümüzde bazı programlar gelişti. Biz ‘One Dose Health’ uygulaması ile sayesinde hastanın günlük yaşamdaki değişiklikleri, kan şekerindeki değişikliklerinden haberdar olabiliyoruz. Bu programda tansiyon takibi de mevcut. ‘Güvel’li Diyabet Takibi’ uygulamasıyla takip ettiğimiz hastalarımızın kan şekeri düzeyleri bu program sonrasında belirgin olarak iyi olmaya başladı. Örneğin, hastada şeker düşüklüğü varsa anında müdahale ediyoruz. Keza şekeri yüksek gidiyorsa beslenme planını değiştiriyoruz. Hasta ile uzaktan iletişim kurarak yakınlık sağlayabiliyoruz. Yaptığımız bir pilot çalışmada da hem hastanın açlık kan şekerini hem de hemoglabin A1c düzeylerinin 6 aylık takip sonrasında çok iyiye gittiğini deneyimledik. Bu yapay zeka bazlı programların geliştirilerek özellikle de teknolojik aletler kullanılarak daha iyi diyabet takibi olabileceğine inanıyorum. Hastalar ihtiyaç halinde her an ulaşabiliyor”