Diva'ya 3 milyon TL'lik hediye!

Sık sık değiştirdiği imajıyla sürekli gündemde kalan, sahnelerin Diva’sı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy önceki akşam Afyonkarahisar’da konser verdi.

Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy; önceki ay 'Barbie' akımına uyup sahneye çıkmasıyla adından söz ettirmişti.

3 milyon TL değerinde çanta hediye edildi

Özel tasarım kostümü içerisinde çıktığı sahnede büyük beğeni toplayan 71 yaşındaki Diva’ya, dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik bir çanta hediye edildi.