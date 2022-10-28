Disney'den Star Wars Başkanına uyarı!
Disney, Star Wars serisinin yapım şirketi Lucasfilm'i henüz fikir aşamasında olan, olgunlaşmamış yapımları duyurmaması konusunda uyardı.
Disney, 2012'de Star Wars film serisinin yapımcısı Lucasfilm'i çatısını altına almıştı.
Disney, Lucasfilm'in Başkanı Kathleen Kennedy'yi henüz olgunlaşmamış projeleri yıllar öncesinden duyurmaması için uyardı.
Projelerin erken duyurulması ardından projelerin hayata geçmemesi, hayranlarda oldukça fazla tepkiye sebep oluyor. Hayranların sert tepkilerinin önüne geçmek, oları üzmemek adına Disney, kesinleşmeyen projelerin duyurulmaması gerektiğini belirtti.
Son zamanlarda hayranların merakla beklediği iki Star Wars projesinin hayata geçmeyeceği öğrenilmişti. Bu durum Disney'in itibarını oldukça zedelemişti.
Patty Jenkins'in yöneteceği Rogue Squadron filmi 2020'de duyrulmuştu.Ancak Eylül 2022'de iptal edilmişti.
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