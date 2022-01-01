Disney Plus Türkiye'ye geliyor

Çocukların severek izlediği çizgi filmlerin yer aldığı platform olarak Disney Plus, ebeveynlerin de dikkatini çekiyor. Nitekim platform, artık Türkiye'ye geliyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün gerçekleştirdiği toplantıda Disney Plus’ın 'internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık' lisans başvurusunu değerlendirdi. Mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yayın kuruluşuna, Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verdi.

YERLİ İÇERİKLER DE OLACAK

2022 itibariyle Disney Plus, Netflix ve Amazon Prime‘ın ardından Türkiye pazarına giriş yapmış olacak. Platformda, çok sayıda yerli içeriğin de olacağını duyurdu.