Disney karşısında ünlüler suspus!

Recep’i savunduğun kadar Atatürk’ü savunmadın!



ABD merkezli Disney Plus isimli platform, Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Bu karar kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.



Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan karar toplumun aksine kendisini Atatürkçü olarak lanse eden ve Disney ile iş birliği olan ünlülerden ise maalesef ses çıkmadı.



Disney Plus ile iş birliği olan Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Ata Demirer gibi isimlerden tepki gelmedi.

Kendisi için gösterdiği tepkiyi Atatürk için göstermedi

Her fırsatta Atatürkçü olduğunu dile getiren Şahan Gökbakar’ın Atatürk dizisi için sessizliğini koruyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Gökbakar, Disney Plus'ın ‘Recep İvedik 7' adlı filminin platformdan kaldırmasına tepki göstermişti.

“Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum”

Sosyal medya hesabından “Disney başkanı Bob Iger beyin aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. Atmışlar diyorum çünkü bizim de 1 hafta evvel haberimiz oldu. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+a üye olduğunun farkındayım ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup, yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil” ifadelerini kullanmıştı.