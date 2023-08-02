Atatürk dizisine Ermeni lobisi vetosu! RTÜK harekete geçti!

Digital medya platformu Disney +'da Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan "Atatürk" dizisi Ermeni lobisinin yoğun baskıları sonucu yayından kaldırıldı.

Kararın ardından platformun yöneticilerine sosyal medya üzerinden büyük tepki yağdı. Kullanıcılar Disney + üyeliklerini iptal ettiğini duyurdu.

RTÜK inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

AK Parti'den karara sert tepki

Dizinin yayından kaldırılması kararına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama kararın utanç verici olduğu vurguladı. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"