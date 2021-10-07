AjansHaber.com.tr Gündem Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz." ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendireceği ve yeni gerginliklere yol açmasının dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimal olduğu vurgulanarak "Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
HSK 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu
Yeni perakende düzenlemesi
Pakistan 5,9'luk depremle sarsıldı
Twitter’dan WhatsApp, Instagram ve Facebook’u alay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi
e-Devlet'ten açıklama