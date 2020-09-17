Dışişlerinden BM Özel Temsilcisinin sözde SDG elebaşıyla görüşmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesine tepki göstererek, "Bu tutum, terörle mücadele konusundaki BM kararlarının açık şekilde ihlalidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, BM Özel Temsilcisi Gamba'nın, sözde SDG elebaşı, "Mazlum Abdi" kod adlı Şahin'le görüşmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Gamba'nın, terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG elebaşı Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur." ifadesini kullandı.



Söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerin yapıldığının altını çizen Aksoy, "Bu tutum terörle mücadele konusundaki BM kararlarının açık şekilde ihlalidir. BM'nin terörle mücadeledeki inandırıcılığına darbe vurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, cinsel istismardan zorla silah altına almaya kadar uzanan çocuklara karşı işlediği en ağır insanlık suçlarının önlenmesinin yolunun, terörle mücadele tedbirlerinin samimi ve etkin şekilde, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmeksizin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.