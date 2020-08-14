Dışişlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Filistin halkı ve yönetiminin bildiriye tepkisinin Türkiye tarafından “haklı” bulunduğunun altı çizildi.

"DESTEK OLARAK TAKDİM ETMENİN HİÇBİR İNANDIRICILIĞI YOKTUR”

2002 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nca da desteklenen Arap Barış Planı’nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılmasının son derece endişe verici olduğu vurgulandı.

“Hal böyle iken, söz konusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur” denilen açıklamada Türkiye’nin tepkisi şöyle dile getirildi:

“BAE’NİN TAVİZ VERME YETKİSİ HİÇ BİR ŞEKİLDE YOKTUR”

“Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır. BAE liderliğinin Filistin halkının ve yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiç bir şekilde yoktur.

Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir.”