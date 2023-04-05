Dışişleri'nden açıklama, "Türkiye hava sahasını kapattı"

Türkiye hava sahasını kapattı. Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."