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Dışişleri'nden açıklama, "Türkiye hava sahasını kapattı"

Türkiye hava sahasını 3 Nisan'da kapattı. Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.

Türkiye hava sahasını kapattı. Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

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