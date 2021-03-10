Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, IKBY'ye tepki göstererek, "Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart'ta Irak'a ziyarette bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun ziyareti sırasında IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Papa Francesco'nun Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Papa Francis, geçtiğimiz hafta Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarihte Irak'a ilk giden Papa olan Francis Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e de gitti.

STADYUMDA 10 BİN KİŞİLİK AYİN

Burada bir stadyumda 10 bin kişilik ayin düzenleyen Papa Francis, tören öncesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer ile görüştü.

6 FARKLI PUL TAKDİM EDİLDİ

Görüşmede Papa'nın ziyareti için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan 6 farklı hatıra pulu da takdim edildi. Bastırılan pullardan biri tepki topladı. Papa'nın figürüne yer verilen pulda, başının arkasındaki haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi bir çok kentimiz sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi.