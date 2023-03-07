Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı!

İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'ya düzenlediği baskının ardından 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 26 kişinin yaralanması üzerine Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada, "İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.