Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin "Tahliyelerimizi yaptık, yeni durumda askerlerimizin kalması için bir sebep kalmadı, biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için, bu sabah Katar Dışişleri Bakanı da Ankara'da misafirimdi. Katar ile beraber konuşuyoruz. Hangi şartlarda? Ama burada şartların da oluşması gerekiyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Valilik koordinasyonuyla kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Çavuşoğlu, yoğun bir dış politika gündeminin olduğunu ve dünyanın hızla değiştiğini anlattı. Değişime ayak uydurmanın zor olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde nasıl bir dış politika izlememiz lazım? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini koymuşlar. Bu, dış politikanın bir temelidir, dış politika değişkendir. Bugün elbette milli bir dış politika olması gerekiyor. Ayrıca bu değişimi yakalamak için girişimci olmak lazım. İnsani dış politika izlemek kaçınılmazdır. Hele hele bizim gibi herkesin beklenti içinde olduğu bir ülke için insani dış politika izlemeden dünyada yerimizi almamız mümkün değil. Aktif bir dış politika izlememiz lazım. Dünyanın her yerinde olmamız gerekiyor. Biz de insanımızın gittiği her yerde olmaya çalışıyoruz. Milli çıkarlarımız için her yerde aktif olmamız gerekiyor."

Çavuşoğlu, küresel gelişmeleri çok iyi takip edip iyi analiz yaparak dış politikanın belirlenmesi gerektiğine işaret ederek "Biz de işte bunu yapıyoruz. Dünyada güç dengesi nereden nereye gidiyor? Sadece siyasi ve askeri güç değil, ekonomik güç nereye gidiyor? Çıkarlarımız nerede? Geleceğe yönelik nerelere yönelmemiz lazım. Hangi ülke önemli fırsatlar sunuyor? 2030, 2050 planları nelerdir? Biz de kendimize 2023, 2053, 2071 hedefleri koyduk. Bu hedefler boş hedefler değil." diye konuştu.

- "Bugün dünyada 2 milyar insan çatışma bölgelerinde yaşıyor"

Dünyadaki 30 büyükşehirden 21'inin Asya'da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dünya üretiminin yüzde 40'ını Asya karşılıyor. Dünya ekonomisine katkısı yüzde 50'ye vardı. Eskiden iki kutuplu dünya vardı. Sonra iki kutuplu dünya dağılınca Amerika 'Tüm dünya benim eksenimde olsun.' istedi ama sahaya bakınca böyle olmuyor. Trump döneminde de tek taraflı politikaları gördük. Bunun yarattığı sorunları biz de yaşadık, Avrupa da yaşadı. NATO'nun kendisi de etkilendi. Şu anda Afganistan dahil tek taraflı alınan kararların etkisini bölgemizde ve ötesinde görüyoruz." diye konuştu.

Artık küresel aktörün G7 değil, G20 olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Biz de G20'nin içindeyiz. Sonuçta çok kutuplu bir dünya var. Bu çok kutuplu dünyanın etkileri nedir, bunları çok iyi okuyup analiz etmemiz lazım ve buna göre Türkiye olarak dış politika adımlarını atmamız lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün 80 milyondan fazla insanın değişik sebeplerden dolayı evini ülkesini terk ettiğini, uzmanların ise Kovid-19 sonrası çok daha fazla insanın evini terk edeceğini öngördüğünü anlatarak "Bu yıl içinde Afganistan'da 570 bin kişi yerinden edilmiş durumda. Çatışmalar maalesef giderek artıyor. Bugün dünyada 2 milyar insan çatışma bölgelerinde yaşıyor. Bir çatışmanın yansımalarının ne olduğunu yanı başımızda birçok ülkede yaşandığı için en iyi biz biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye gerçekçi bir dış politika izliyor"

Çavuşoğlu, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin bugün küresel sorunlara yanıt veremediğini ve reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin gerçekçi bir dış politika izlediğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Son Afganistan örneğinde olduğu gibi birçok yorumlar... Şimdi seversiniz, sevmezsiniz ülkede bir defakto durum var. 'Hemen çıkmamız lazım'. Şimdi birçok ülkenin kaldığı yerde, firmalarımızın aktif olduğu, okullarımızın olduğu yerde bizim pılımızı pırtımızı toplayıp çıkmamız doğru mu? Doğru değil. Daha önce havaalanını işletmek istedik. O günkü hükümetin bizden talebi vardı. Meclisteki süreci tam işletecektik ondan sonra Taliban ülkeyi ele geçirdi. Tahliyelerimizi yaptık, yeni durumda askerlerimizin kalması için bir sebep kalmadı, biz de çekildik. Şimdi havaalanının işletilmesi için, bu sabah Katar Dışişleri Bakanı da Ankara'da misafirimdi, Katar ile beraber konuşuyoruz. Hangi şartlarda? Ama burada şartların da oluşması gerekiyor. Daha orada 4 bin civarında vatandaşımız var. Bazı işçilerimiz, firmalarımız kalmak istedi. Riskler nedir? Vatandaşlarımızı bilgilendirdik, takdir onların. Yarın gelmek isterlerse onları getiririz."

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Çavuşoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Valilik koordinasyonuyla kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin askeri gücünün de yumuşak gücünün de olduğunu ve bunun harmanlanmasının çok iyi yapılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG konusunda ABD'ye uyarılarını yaptığını ancak ABD'nin bunları dikkate almayıp oradaki teröristlere silah yardımına devam ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sahaya indik, harekatımızı başlattık, 5 gün sonra Amerika'nın o günkü Başkan Yarımcısı, Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Oturduk masanın etrafına konuştuk. Bu diğer alanlar için de geçerli, sadece Suriye değil. Libya’da aynı şeyi yaptık. Doğu Akdeniz’de aynı şeyi yaptık. Kafkasya’da, Azerbaycan’da aynı şeyi yaptık. 30 yıl bekledi, masa hiç işlemiyor. Minsk Üçlüsü veya bizim de içinde olduğumuz büyük Minsk Grubu’ndan bahsediyorum, işlemedi. Ne oldu? Kısa bir süre içinde 43 günde can Azerbaycan kendi topraklarını ele geçirdi. Şimdi diplomasi fırsatı var. Olumlu mesajları veriyoruz, Ermenistan’dan da bazı olumlu mesajlar geliyor ama bu olumlu mesajlar sadece sözde kalmamalı. Ermenistan yaşananlardan ders alırsa, komşu ülkenin topraklarını işgal ederek veya komşularının topraklarında gözü olarak bir yere varamayacağını anlaması lazım. Azerbaycan kapsamlı bir barış anlaşması müzakeresi için teklifte de bulundu. Umarım seçim bitti, hükümet kuruldu, Ermenistan da olumlu cevap verir. Geçmişte de biz aynı şeyi yaptık, Kıbrıs’ta da sahaya inerek gerekeni yaptık."

- "AB samimi davranmıyor"

Türkiye’nin dünyanın her yerinde olduğunu, Afrika'da 43 büyükelçiliğin bulunduğunu, yakında 44’üncüsünün açılacağını belirten Çavuşoğlu, burada TİKA’nın bölgesel ofisinin olduğunu, THY’nin Afrika’da 60 şehre uçtuğunu anlattı.

Çavuşoğlu, Balkanlarda en çok Türkiye'nin sevildiğini ve birçok ülkeyle Türkiye'nin arasının iyi olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son, Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bunu bütün dünya gördü. Projeler hayata geçiriyoruz, ekonomik kalkınmasına yardımcı oluyoruz. Projelerle ve ekonomik kalkınmayla istikrar ve barış olsun. Maalesef tersine, bunun hilafına hareket eden ülkeler var. Burada en büyük hatayı da açık söylemem lazım AB yapıyor. Samimi davranmıyor. İki ülkeye müzakere için tarih bile vermiyor. Değişik bahaneler, şimdi burada Bulgaristan'ın arkasına sığınıyor. Burada Bulgaristan olmasa başka bir şeyin arkasına sığınacak. Karadağ'ın ne problemi var da üyelik sürecini durdurdunuz. Tüm fasıllar açıldı, kapatmıyorsunuz. Üyelik konusunda, geliştirme politikalarınız konusunda net bir şey söyleyin de o ülkeleri de uyaralım. Bizi oyaladınız yıllarca. Sonuçta biz gerçekten çok farklı bölgelerde artık oyun kurucu bir ülkeyiz. Oyun kurucu olmak önemlidir. Artık başkalarının kurduğu masada değil bizim de içinde olduğumuz masada oyunların kurulması lazım. Oyun kurmak kadar oyunu bozmak da çok önemli.

Doğu Akdeniz'de denediler. Değişik platformlardan bahsediyorlar, bu platformların hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Türkiye’nin olmadığı hiçbir platform gerçekçi değildir. Bunu 'Biz çok güçlüyüz. Bizim gücümüzün hilafına yapamazlar' diye söylemiyorum. Gerçekçi değil. Hangi projeden bahsederseniz bahsedin Türkiye’nin iş birliği şarttır. Türkiye üzerinden geçmeyen hiçbir proje gerçekçi değil. O yüzden Türkiye ile iş birliği yapmaları lazım ama bizim o kurulan oyunları da Doğu Akdeniz’de ve Ege’de nasıl bozduğumuzu tüm dünya gördü."

Türkiye’nin tüm imkan ve kuruluşlarıyla dünyanın her yerinde aktif olması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu doğrultuda son 20 yılda 89 temsilcilik açtıklarına dikkati çekti.

Türkiye’de açılan temsilcilik sayısında daha fazla artış olduğunu, son 20 yılda 123 yeni temsilcilik açıldığını aktaran Çavuşoğlu "Ülkemiz eğitim için bir merkez olmaya başladı. En çok yabancı öğrenci bulunduran ilk 10 ülkeden bir tanesiyiz bugün. Eskiden böyle değildi. 2020’de 185 bin öğrenci ülkemize eğitim için geldi. Bu sayı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Tüm soydaşlarımızın her zaman yanındayız"

Çavuşoğlu, Eskişehir’de Balkan, Kafkas ve Kırım kökenli çok sayıda soydaşın olduğunu, bu soydaşların hem kente hem de ülkeye çok önemli katkılar sağladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Balkanlardaki soydaşlarımız, Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları, Gagavuzlar, Uygurlar dahil tüm soydaşlarımızın her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle soydaşlarımıza hizmetimiz vatandaşlarımızla beraber bizim önceliğimiz. Bir taraftan vatandaşlarımızın konsolosluk işlerini hızlandırıyoruz. Artık her şeyi dijital ortamda yapıyorlar. Yurt dışında yaptıkları işlemleri Türkiye'de tekrar boşanma, evlenme vesaire gibi yaptırmalarına gerek yok. Online her yerde görülüyor.



Kırım meselesinde de öncü ülkelerden bir tanesiyiz. En son Kırım Konferansına katılarak Türkiye olarak Kırım Tatarlarının yanında olduğumuzu bir kere daha hatırlatarak söylem ve eylemlerimizle beraber gösterdik. Kırım'ın ilhakını hiçbir zaman tanımadık. Bundan sonra da tanımayacağız. Kırım Tatarlarının haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.