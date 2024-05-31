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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği yoğun saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, uluslararası liderler ateşkes sağlamak için diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmenin ana gündem maddesi, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme gelen son teklif oldu.

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