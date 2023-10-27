Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e çağrı: Seçiminizi yapın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de günlerdir katliam gerçekleştiren İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu zulüm karşısında sessiz duramayız. İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için çaba sarf edilmelidir. Biz hiçbir zaman zulme ortak olmadık, olmayacağız. Sessiz kalanlar zulmün ortağıdır. İsrail'den beklentimiz, barış çağrımıza yanıt vermesidir" dedi.

"İsrail seçimini yapmak zorunda"

Filistinlilere zulmetmenin İsrail'e barış getirmediğini kaydeden Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail seçim yapmak zorundadır. Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak İsrail'e barış getirmedi. İsrail, huzur içinde yaşamak istiyorsa Filistinlilerin kendi devletinde yaşamasına uymak zorundadır.

İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın tesisi küresel düzeyde başka bazı sorunların da çözümü için umut tesis edecektir."

Bakan Rasmussen: Türkiye, çok önemli bir aktör

Danimarkalı Bakan Rasmussen ise, "Türkiye, bölge politikasında son derece önemli rol oynayan, dünya politikasında ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör" dedi.