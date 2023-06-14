Dışişleri Bakanı Fidan, Berlusconi'nin için cenaze törenine katıldı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katıldı.
İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze töreni Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğu hizmet binasına da bir ziyaret gerçekleştirdi.
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