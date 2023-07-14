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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'ın Cakarta'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Fidan ve Blinken'ın Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

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