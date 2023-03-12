Dışişleri Bakanı Dendias, Kosova ziyareti!

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Osmani, görüşmede, Yunanistan'ın bölge ülkelerinin Avrupa Birliği entegrasyonuna verdiği desteği takdir ettiğini belirtti.

Sırbistan ile diyalog sürecinde yaşanan son gelişmelere de değinen Osmani, bölgede uzun vadeli barış ve istikrara katkı sağlaması ve iki ülke ilişkilerini normalleştirmesi beklenen anlaşmanın Kosova Anayasası'na uygun olması gerektiğini vurguladı.

Kosova ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Osmani, ticari alışverişin yanı sıra çeşitli ortak çıkar alanlarında işbirliğini daha da derinleştirme isteklerini dile getirdi.

Başbakan Kurti ile çalışma yemeği

Ardından Dendias, Başbakan Kurti ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Kurti, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenecek Kosova-Sırbistan müzakerelerinden Kosova'nın beklentilerini paylaştı.

Dendias, Kosova ziyareti kapsamında Kosovalı mevkidaşı Donika Gervalla-Schwarz ile de görüştü.

Yunanistan, 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

Kosova-Sırbistan müzakereleri

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun bir sonraki toplantısının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda AB Anlaşması Uygulama Planı'nın sonuçlandırılması üzerinde durulacak." bilgisi paylaşılmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

Borrell, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmek amacıyla prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için daha fazla zaman gerektiğini söylemişti.