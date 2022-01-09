Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuşma yaptı.

Türkiye'nin dış politikada bir davasının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, her yerdeki soydaş ve akraba toplulukların derdini kendi dertleri gördüklerini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs'ın haklarının da kendi dertleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz, yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm, gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki 'Bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız?' İlk gün de yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik."

Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi'nin, yaptıkları görüşmede "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var" dediğini aktardı. O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiye ile salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü" sözlerini sarf etti.