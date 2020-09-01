Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur." dedi.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız." ifadesini kullandı.