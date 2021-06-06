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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Fransa'ya gidiyor. İki gün sürecek ziyarette, Bakan Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak

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