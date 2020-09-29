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Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz."

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