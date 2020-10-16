Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.

Bayramov ve Zarif Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov telefon görüşmesinde İranlı mevkidaşına Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili bilgi verdi.

Bayramov, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 10 Ekim'de Moskova'da elde edilen insani ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini bildirdi.

Ermenistan ordusunun kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtığını belirten Bayramov, Gence ve Terter'e yapılan saldırılarda siviller arasında ciddi can kayıplarının yaşandığını hatırlattı.

Bayramov, işlenen tüm bu savaş suçlarının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu kaydetti.

Zarif ise bölgede gerginliğin artması ve siviller arasında can kayıpları olması nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

İran'ın komşu bir ülke olarak bölgede barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğunu söyleyen Zarif, sorunun barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin önemini ifade etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Terter kentinde defin için mezarlığa giden sivillere yönelik Ermenistan ordusunun bugün düzenlediği saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.