Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

ABD Dışişlerinin, PKK terör örgütünün, 13 silahsız Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin yaptığı şartlı açıklamaya Türkiye'nin sert tepki vermesinin ardından bugün iki ülke dışişleri bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

ABD'nin açıklamalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığını aktardı.

ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

Blinken'den Çavuşoğlu'na şehitler için taziye

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İki taraf Suriye'deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini artırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak'ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK'nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi" dedi.

Blinken'ın, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu belirten Price, Bakanın aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelere de desteğini vurguladığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Çavuşoğlu'nun Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını da duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin tartışmalı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada yer alan "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi tepki çekmiş ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi izahat için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Ayrıca iki bakanın önümüzdeki dönemde, gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşecekleri belirtildi.