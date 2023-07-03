Dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; 2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 10,5 oranında azalışla 20 milyar 901 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 oranında azalışla 26 milyar 297 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat yüzde 1,8 oranında azalışla 123 milyar 377 milyon dolar, ithalat yüzde4,3 oranında artışla 184 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti