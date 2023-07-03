AjansHaber.com.tr Gündem Dış ticaret rakamları açıklandı

Dış ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; 2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 10,5 oranında azalışla 20 milyar 901 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 oranında azalışla 26 milyar 297 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat yüzde 1,8 oranında azalışla 123 milyar 377 milyon dolar, ithalat yüzde4,3 oranında artışla 184 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ekmeğe zam geldi! Zamlı fiyattan satış başladı!
İzmir'de feci kaza! 4 ölü, onlarca yaralı var!
Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Bayram trafiği kavimler göçü gibi!
Bayram tatilinin kaza bilançosu ağır!
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor!
Borsa haftaya rekorla başladı