Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14,4, ithalat yüzde 15,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 8,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti.